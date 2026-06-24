В Азербайджане могут ввести "кредитные каникулы"?

На фоне экономических трудностей вновь обсуждается механизм "кредитных каникул". Эта система позволяет заемщикам на определенный срок отложить выплаты по кредитам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, экономист Халид Керимли отметил, что подобный механизм может быть применен и в Азербайджане, однако такие решения должны приниматься банками в индивидуальном порядке. По его словам, введение всеобщих "кредитных каникул" на государственном уровне целесообразно лишь в условиях чрезвычайных ситуаций или серьезного экономического кризиса.

Эксперт подчеркнул, что банки выдают кредиты не за счет собственных средств, а за счет привлеченных финансовых ресурсов. Поэтому массовое введение "кредитных каникул" может создать риски для финансовой системы. Это способно осложнить выполнение банками своих обязательств и негативно сказаться на стабильности банковского сектора.

По мнению Халида Керимли, временные льготы могут предоставляться гражданам, потерявшим работу, столкнувшимся со снижением доходов или другими жизненными трудностями. Такой подход помогает сохранить положительную кредитную историю заемщиков, однако оказывает определенное влияние на денежные потоки и доходы банков.