В Гамбурге стартовал медиатур по случаю передачи AZAL первого Airbus A321neo

В Гамбурге (Германия) проходит медиатур, посвященный передаче ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) первого самолета Airbus A321neo, поставляемого по договору лизинга с компанией AerCap.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках программы сегодня состоялся брифинг для представителей СМИ, который провел представитель Airbus.

Коммерческий маркетолог Airbus Малхар Пендсе заявил, что Азербайджан уже долгое время остается надежным партнером компании.

"Мы очень рады продолжить это сотрудничество. Airbus является пионером в области устойчивой авиации, способствуя созданию более взаимосвязанного и открытого миру общества", - сказал он.

Пендсе отметил, что Airbus входит в число ведущих мировых производителей коммерческих самолетов.

"Мы стремимся удовлетворять потребности всего рынка, предлагая широкий спектр воздушных судов - от узкофюзеляжных до широкофюзеляжных самолетов. Первый самолет Airbus A321neo, передаваемый сегодня Azerbaijan Airlines, относится к семейству узкофюзеляжных воздушных судов", - подчеркнул он.

Говоря о масштабах деятельности Airbus, Пендсе сообщил, что по состоянию на прошлый месяц компания поставила или продала более 26,2 тысячи самолетов более чем 450 заказчикам по всему миру.

"Это означает, что практически в любом коммерческом аэропорту мира, который вы посещаете, можно увидеть самолеты Airbus - как из линейки узкофюзеляжных, так и широкофюзеляжных воздушных судов. Наше семейство узкофюзеляжных самолетов разработано таким образом, чтобы полностью охватывать потребности этого сегмента рынка, предлагая вместимость от 100 до 244 пассажирских мест", - добавил он.

Далее для участников медиатура планируется экскурсия по производственным мощностям Airbus с посещением линий сборки самолетов семейств A320 и A350. Журналистам будут представлены основные этапы производства воздушных судов, включая сборку конструкций, установку оборудования и работу линии окончательной сборки.

Ключевым событием программы станет церемония передачи первого Airbus A321neo авиакомпании AZAL.

Также участникам будет представлен видеоролик "A321neo: путь создания самолета", после чего состоится официальная церемония передачи памятных трофеев, символизирующая передачу воздушного судна азербайджанскому национальному авиаперевозчику.

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