PASHA Bank выходит на новый этап после IPO

Первичное публичное размещение акций (IPO) PASHA Bank - это завершение одного этапа и начало нового периода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор PASHA Сapital Иси Мустафаев на церемонии "Звонок открытия", посвященной регистрации эмиссии по IPO ОАО "PASHA Bank" и началу операций с акциями на вторичном рынке, состоявшейся на Бакинской фондовой бирже.

Иси Мустафаев отметил, что IPO "PASHA Bank", помимо внесения значительного вклада в развитие рынка капитала страны, еще раз продемонстрировало высокий интерес к этому рынку, особенно со стороны частных инвесторов.

"На всех встречах мы подчеркивали, что одной из основных целей IPO "PASHA Bank" является поддержка развития рынка капитала. В этой связи выражаю благодарность как акционерам и учредителям банка, так и его руководству. Они внесли важный вклад в формирование данного инструмента и развитие рынка капитала", - отметил он.

По его словам, процесс IPO продолжался около двух месяцев, и за этот период все участники приобрели значительный опыт.

"За это время мы многому научились и получили новый опыт. Благодарю каждого человека и каждую организацию, которые поддержали нас в этом процессе. Прежде всего выражаю признательность Центральному банку Азербайджана, Бакинской фондовой бирже, Национальному депозитарному центру, а также выступившим в качестве андеррайтеров компаниям ABB Invest, Unicapital и PASHA Kapital, а также другим инвестиционным компаниям, оказавшим поддержку процессу", - подчеркнул Иси Мустафаев.

Генеральный директор отметил, что завершение IPO, будучи итогом одного этапа, одновременно является началом нового периода.

"В ближайшее время сформируется вторичный рынок акций PASHA Bank. Наша основная задача как маркетмейкера будет заключаться в обеспечении ликвидности на этом рынке и сохранении доверия инвесторов к вторичному рынку", - сказал он.