ЧМ-2026: Хорватия минимально победила Панаму

Сборная Хорватии переиграла Панаму в матче второго тура группового турнира чемпионата мира-2026 - 1:0. Игра прошла на стадионе "Бимо Филд" в Торонто (Канада).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, единственный гол забил нападающий Анте Будимир с передачи Йосипа Станишича на 54-й минуте.

Хорваты набрали 3 очка и занимают 3-е место в группе L. Панамцы идут на последней строчке (0 очков) и потеряли шансы на выход в плей-офф.

В третьем туре Хорватия сыграет с Ганой, а Панама - с Англией. Оба матча пройдут в субботу, 27 июня.