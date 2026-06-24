Колумбия - в плей-офф ЧМ-2026: Конго проиграл, но сохранил шансы

Сборная Колумбии по футболу одержала минимальную победу над ДР Конго во втором туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, матч группы K завершился со счетом 1:0.

С первых минут фаворит завладел инициативой и больше контролировал мяч. Колумбия регулярно создавала напряжение у ворот соперника, а Луис Диас дважды отправлял мяч в сетку, однако оба гола были отменены после вмешательства VAR.

ДР Конго грамотно оборонялся и долгое время сохранял нулевой счет. Африканская команда также отвечала опасными контратаками, однако оборона колумбийцев и голкипер Камило Варгас действовали надежно.Колумбия владела преимуществом на протяжении большей части встречи и создала больше моментов, однако долгое время не могла пробить вратаря соперника Лионеля Мпаси, который несколько раз выручил свою команду. После этой победы южноамериканская сборная набрала 6 очков и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира. ДР Конго с 1 баллом сохранила лишь теоретические шансы на выход из группы.

Развязка наступила на 76-й минуте. Единственный гол в матче забил защитник сборной Колумбии Даниэль Муньос. После передачи Хуана Кинтеро он сместился с правого фланга и пробил, а мяч по пути задел защитника Стива Капуади и влетел в ворота. Для Муньоса этот мяч стал вторым на турнире. В оставшееся время конголезцы попытались спасти матч, но изменить счет не сумели.

Благодаря этой победе Колумбия набрала шесть очков и досрочно обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира. ДР Конго сохранил шансы на продолжение борьбы, однако теперь его судьба зависит от результатов заключительного тура.

Положение в группе K после двух туров:

Колумбия - 6 очков
Португалия - 4
ДР Конго - 1
Узбекистан - 0

В последнем туре Колумбия встретится с Португалией в борьбе за первое место в группе, а ДР Конго сыграет с Узбекистаном. Для африканской команды победа станет обязательным условием для сохранения надежд на выход в плей-офф.