https://news.day.az/society/1843649.html Полиция задержала пользователя TikTok, оскорблявшего зрителей - ФОТО В Азербайджане сотрудниками полиции задержан пользователь социальной сети TikTok, который демонстрировал явное неуважение к обществу и использовал неэтичные выражения. Как передает Day.Az, житель Сабирабадского района Мираббас Худузаде 1999 года рождения во время прямого эфира на платформе TikTok высказывал оскорбления в адрес зрителей.
Полиция задержала пользователя TikTok, оскорблявшего зрителей - ФОТО
В Азербайджане сотрудниками полиции задержан пользователь социальной сети TikTok, который демонстрировал явное неуважение к обществу и использовал неэтичные выражения.
Как передает Day.Az, житель Сабирабадского района Мираббас Худузаде 1999 года рождения во время прямого эфира на платформе TikTok высказывал оскорбления в адрес зрителей.
На основании соответствующего решения он подвергнут административному аресту.
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