Полиция задержала пользователя TikTok, оскорблявшего зрителей

В Азербайджане сотрудниками полиции задержан пользователь социальной сети TikTok, который демонстрировал явное неуважение к обществу и использовал неэтичные выражения.

Как передает Day.Az, житель Сабирабадского района Мираббас Худузаде 1999 года рождения во время прямого эфира на платформе TikTok высказывал оскорбления в адрес зрителей.

На основании соответствующего решения он подвергнут административному аресту.