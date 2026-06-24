https://news.day.az/society/1843649.html

Полиция задержала пользователя TikTok, оскорблявшего зрителей - ФОТО

В Азербайджане сотрудниками полиции задержан пользователь социальной сети TikTok, который демонстрировал явное неуважение к обществу и использовал неэтичные выражения. Как передает Day.Az, житель Сабирабадского района Мираббас Худузаде 1999 года рождения во время прямого эфира на платформе TikTok высказывал оскорбления в адрес зрителей.