Автор: Лейла Таривердиева

Во вторник, 22 июня с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Сердара Бердымухамедова состоялась церемония передачи в дар Ашхабаду нефтяного танкера "Достлуг". Церемония прошла в онлайн-формате.

Нефтеналивной танкер построен на Бакинском судостроительном заводе. Из характеристик: длина - 141 метр, ширина - 16,9 метра, осадка - 4,54 метра, дедвейт 7875 тонн.

О том, что Азербайджан планирует подарить танкер Туркменистану, известно еще с прошлого года. Об этом сообщил замминистра экономики Сахиб Алекперов на полях туркменского Инвестиционного форума (TIF 2025), проходившего в туристической зоне "Аваза" в сентябре. Сам факт дарения достаточно мощного судна соседу по Каспию представляет собой исключительный случай, демонстрирующий, что Баку готов на серьезные и вдохновляющие жесты в отношении партнеров. А еще это показывает возможности судостроительной отрасли Азербайджана. С точки зрения масштабов Каспия туркменские партнеры получили очень хороший танкер средней мощности.

На сегодняшний день Бакинский судостроительный завод (Baku Shipyard) уже реализовал 14 проектов по строительству судов и более 170 проектов по их ремонту. Из 17 судов, входящих в настоящее время в портфель заказов завода, 11 находятся на стадии строительства, а 6 - на стадии проектирования. Годовая производственная мощность завода позволяет изготавливать 25 тыс. тонн судовых металлоконструкций. За счет имеющегося потенциала предприятие может производить в год 4 танкера грузоподъемностью 15 тыс. тонн или, в качестве альтернативы, 2 танкера типа Caspian Max грузоподъемностью 60-70 тыс. тонн. Наряду с этим возможно параллельное строительство 4 судов различного назначения одновременно, сообщил журналистам в начале июня председатель ООО "Бакинский судостроительный завод" Руслан Талыбов.

Напомним, что в 2022 году построенный на Бакинском судостроитель ном заводе паром "Азербайджан" типа Ro-Pax вошел в список 50 лучших судов мира согласно рейтингу Significant Ship 2021 Британского Королевского Общества Морских Инженеров (RINA).

3 июня текущего года на Бакинском судостроительном заводе состоялась церемония закладки киля первого из двух контейнеровозов вместимостью 780 TEU, предназначенных для эксплуатации на Каспии. Проект реализуется в рамках стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) по заказу AD Ports Group из Абу-Даби. Характеристики судов впечатляют: длина каждого - 149,5 метра, ширина - 21 метр, дедвейт - 9 404 тонны, вместимость грузовых трюмов - 16 722 кубометра. Суда будут оснащены гибридными электродвигателями Wärtsilä и Schottel для повышения топливной эффективности и снижения выбросов. Контейнеровозы спроектированы с малой осадкой специально для мелководья Каспийского моря. По информации СМИ, это первый международный заказ в портфеле предприятия, что делает событие историческим и придает ему стратегическую важность с точки зрения развития бакинского предприятия. Партнеры из ОАЭ продемонстрировали высокое доверие азербайджанским судостроителям.

Ожидается, что контейнеровозы будут введены в эксплуатацию в 2028 году. Это позволит оптимизировать контейнерные перевозки по Среднему коридору и повысит конкурентоспособность этого логистического маршрута. В настоящее время на Каспии ощущается острый недостаток в таких судах. С ростом в последнее время объемов грузоперевозок это очень сказывается на эффективности эксплуатации маршрута. Имеющиеся в обороте суда с трудом справляются с задачей. По подсчетам специалистов, контейнерный поток по Транскаспийскому международному транспортному маршруту будет нарастать и к 2040 году достигнет 865 тыс. TEU (20-ти фунтовый эквивалент). Поэтому на Каспии есть большая необходимость в запуске новых и более мощных, чем имеющиеся, контейнеровозов.

В апреле 2026 года дочерняя компания KTZ Express - ТОО KTZ Express Shipping подписала контракты на строительство шести универсальных сухогрузов-контейнеровозов. Два из них будут построены на Бакинском судостроительном заводе. Суда класса "река-море" будут рассчитаны на дедвейт до 9 900 тонн и перевозку до 537 TEU. Казахстан планирует использовать суда на Каспийском и Черном морях. Для Азербайджана же проект означает демонстрацию технологических возможностей своего предприятия и повышение авторитета как основного производителя в прикаспийской зоне.

Вместе с заказом Казахстана количество иностранных заказов, реализующихся на бакинской верфи, дошло до четырех.

Бакинский судостроительный завод расширяет свои возможности и берется уже за различные типы судов. Так, в апреле 2025 года со стапелей сошло первое отечественное дноуглубительное судно "Инженер Солтан Кязимов".

В настоящее время на Бакинском судостроительном заводе завершается строительство третьего отечественного парома типа Ro-Pax. Отметим, что Ro-Pax - это класс грузопассажирских судов, которые сочетают в себе функции автомобильно-железнодорожного парома и круизного лайнера.

Третий паром этого типа будет отличаться от двух предыдущих рядом новшеств и технических решений. В то же время, новый паром, как и предыдущие, сможет перевозить до 100 пассажиров и принимать 56 железнодорожных цистерн, либо 50 фур.

Первым паромом типа Ro-Pax было судно "Азербайджан", введенное в эксплуатацию в 2021 году. Второй паром - "Зарифа Алиева" был сдан в апреле 2022 года.

Возвращаясь к танкерам, отметим, что на Бакинском судостроительном заводе ранее уже построены четыре танкера: "Лачын" и "Кяльбаджар", предназначенные для перевозки нефти и нефтепродуктов, а также "Академик Хошбахт Юсифзаде" и "Зангилан", использующиеся для транспортировки как нефти, так и химической продукции.

В настоящее время строятся еще три танкер.

Не ошибаются российские СМИ, утверждающие, что бакинская верфь заполнена заказами под завязку.

Кстати, о России. Второй год российские медиа пишут о планах Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) РФ разместить заказ на строительство 5 танкеров на Бакинском судостроительном заводе. Вместе с тем, ряд экспертов отмечают, что предприятие занято заказами до конца 2027 - начала 2028 года, поэтому указанное заявление может быть направлено на создание информационно-переговорного фона.

Бакинский судостроительный завод действительно завален заказами. Потребность в современных судах высокой грузоподъемности растет, а бакинское предприятие является крупнейшим и самым современным в акватории Каспийского моря.

Последний конфликт на Ближнем Востоке показал, насколько важен Транскаспийский маршрут. В условиях дестабилизации на других маршрутах он незаменим. Растет грузооборот, растет и стоимость грузоперевозок по ТМТМ. Это мультимодальный маршрут, важной частью которого являются морские перевозки. Кроме того, с ростом интереса Европы к энергоресурсам Центральной Азии танкерный флот начинает играть определяющую роль. При отсутствии морских трубопроводов это единственная возможность доставки нефти европейским партнерам.

Все это требует расширения странами региона контейнерного и танкерного флота. А значит, у бакинских судостроителей всегда будет много работы.