https://news.day.az/officialchronicle/1457319.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию судна-парома «Зарифа Алиева» - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию судна-парома «Зарифа Алиева» - ФОТО
28 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию судна-парома типа Ro-Pax "Зарифа Алиева", построенного на Бакинском судостроительном заводе по заказу Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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