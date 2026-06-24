В АЖД прокомментировали сообщения о перекупщиках билетов на поезд Баку-Тбилиси

Туристическая компания или любой посредник не может заранее выкупить и удерживать несколько билетов, не зная, кому они будут проданы в будущем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", об этом заявил начальник департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджов, комментируя распространяемые в социальных сетях утверждения о том, что билеты по маршруту Баку-Тбилиси-Баку массово приобретаются посредниками и туристическими компаниями для последующей перепродажи.

По его словам, объявления и публикации в социальных сетях, а также статистика продаж и поведение пассажиров при покупке билетов регулярно отслеживаются и анализируются.

"Туристическая компания или любой посредник не может приобрести и удерживать несколько билетов, не зная заранее, кому они будут проданы. Каждый билет при покупке оформляется на имя конкретного пассажира, и впоследствии его невозможно передать другому лицу или приобрести заранее для последующей перепродажи. Система не позволяет переоформлять уже купленный билет на другое имя. Билет можно только вернуть, после чего он вновь поступает в открытую продажу. Такой механизм предотвращает злоупотребления при продаже билетов, в частности их массовую скупку посредниками и туристическими компаниями для дальнейшей перепродажи", - отметил он.

Азер Фараджов также прокомментировал распространенные в социальных сетях заявления о заполняемости поездов Баку-Тбилиси.

"Поезд может отправляться из Баку не полностью заполненным, и это нормально, поскольку не все пассажиры начинают поездку с Бакинского железнодорожного вокзала. Поезда Баку-Тбилиси-Баку также делают остановки на станциях Биляджари, Евлах, Гянджа, Агстафа и Бёюк-Кесик, где пассажиры также могут сесть в поезд.

Так, в период с 25 мая по 22 июня из Баку в Тбилиси отправились 6136 пассажиров, из Евлаха - 909, из Гянджи - 1345, из Агстафы - 492 человека. В обратном направлении из Тбилиси в Баку проследовали 5592 пассажира, до Гянджи - 1048, до Евлаха - 1522, а из Гардабани в Баку - 381 пассажир", - сказал он.

По словам Фараджова, с момента открытия продаж билетов по маршруту Баку-Тбилиси-Баку 21 мая 2026 года было реализовано около 20 тысяч билетов, из которых примерно 5 тысяч были проданы через кассы.