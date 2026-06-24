В Баку на свалке нашли автомобиль

В поселке Рамана Сабунчинского района Баку, на территории жилого комплекса "городок Шуша", произошел необычный инцидент.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Musavat.com, на местной свалке был обнаружен легковой автомобиль марки Chevrolet Cobalt.

На машине отсутствуют государственные регистрационные номера, а часть ее стекол разбита.

По словам местных жителей, автомобиль находится в этом месте уже продолжительное время. Кому принадлежит транспортное средство, пока неизвестно.

Владельца автомобиля или лиц, располагающих какой-либо информацией о нем, просят обратиться в соответствующие органы.