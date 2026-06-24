https://news.day.az/economy/1843687.html ЦБА объявил решение по учетной ставке Решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики все параметры процентного коридора сохранены без изменений. Как передает Day.Az со ссылкой на ЦБА, учетная ставка сохранена на уровне 6,5 %. Нижняя граница процентного коридора установлена на уровне 5,5 %, верхняя - 7,5 %. Новость обновляется
ЦБА объявил решение по учетной ставке
Решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики все параметры процентного коридора сохранены без изменений.
Как передает Day.Az со ссылкой на ЦБА, учетная ставка сохранена на уровне 6,5 %. Нижняя граница процентного коридора установлена на уровне 5,5 %, верхняя - 7,5 %.
Новость обновляется
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