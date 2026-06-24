SpaceX запустила новый космический корабль

Космическая компания SpaceX впервые запустила новый космический аппарат Starfall, выполненный в форме диска.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Starfall представляет собой спускаемый аппарат, предназначенный для возвращения полезных грузов с низкой околоземной орбиты и суборбитальных полетов на Землю.

Диаметр аппарата составляет около трех метров, высота - 0,8 метра. Конструкция выполнена из алюминия и углеродного волокна, а максимальная грузоподъемность достигает одной тонны. Для возвращения на Землю предусмотрена парашютная система с приводнением в океане.

Отмечается, что SpaceX планирует использовать Starfall для быстрого и экономически эффективного возвращения грузов с орбиты.