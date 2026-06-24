SpaceX запустила новый космический корабль - ВИДЕО
Космическая компания SpaceX впервые запустила новый космический аппарат Starfall, выполненный в форме диска.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Starfall представляет собой спускаемый аппарат, предназначенный для возвращения полезных грузов с низкой околоземной орбиты и суборбитальных полетов на Землю.
Диаметр аппарата составляет около трех метров, высота - 0,8 метра. Конструкция выполнена из алюминия и углеродного волокна, а максимальная грузоподъемность достигает одной тонны. Для возвращения на Землю предусмотрена парашютная система с приводнением в океане.
Отмечается, что SpaceX планирует использовать Starfall для быстрого и экономически эффективного возвращения грузов с орбиты.
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