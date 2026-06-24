В Азербайджане предложили пенсионные льготы для одиноких женщин

В Азербайджане предложили предоставление дополнительных пенсионных льгот одиноким женщинам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, с таким предложением выступил депутат Вугар Байрамов.

По его словам, такой подход мог бы способствовать дальнейшему укреплению социальной защиты данной категории граждан.

Отмечается, что в Азербайджане продолжается процесс повышения пенсионного возраста для женщин. Уже со следующей недели возрастной порог будет увеличен еще на шесть месяцев и достигнет 65 лет.

На фоне этих предложений, озвученных депутатом и экспертами, вопрос вновь стал предметом общественного обсуждения.

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