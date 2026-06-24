https://news.day.az/society/1843800.html В Азербайджане предложили пенсионные льготы для одиноких женщин - ВИДЕО В Азербайджане предложили предоставление дополнительных пенсионных льгот одиноким женщинам. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, с таким предложением выступил депутат Вугар Байрамов. По его словам, такой подход мог бы способствовать дальнейшему укреплению социальной защиты данной категории граждан.
В Азербайджане предложили пенсионные льготы для одиноких женщин - ВИДЕО
В Азербайджане предложили предоставление дополнительных пенсионных льгот одиноким женщинам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər Xəbər, с таким предложением выступил депутат Вугар Байрамов.
По его словам, такой подход мог бы способствовать дальнейшему укреплению социальной защиты данной категории граждан.
Отмечается, что в Азербайджане продолжается процесс повышения пенсионного возраста для женщин. Уже со следующей недели возрастной порог будет увеличен еще на шесть месяцев и достигнет 65 лет.
На фоне этих предложений, озвученных депутатом и экспертами, вопрос вновь стал предметом общественного обсуждения.
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