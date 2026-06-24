На IPO PASHA Bank поступили заявки на 66,3 млн манатов

На первичное публичное размещение акций (IPO) PASHA Bank поступили заказы на сумму 66,3 миллиона манатов.

Об этом заявил председатель Правления, Главный исполнительный директор PASHA Bank Джавид Гулиев на церемонии "Звонок открытия", посвященной регистрации эмиссии по IPO ОАО PASHA Bank и началу операций с акциями на вторичном рынке, состоявшейся на Бакинской фондовой бирже, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

"Будучи PASHA Bank, мы успешно завершили первое в Азербайджане частное банковское IPO, а также первое IPO, осуществленное частным сектором. Сегодня мы даем старт торгам нашими акциями на вторичном рынке Бакинской фондовой биржи.

Данное IPO запомнилось рядом важных показателей. Одним из ключевых моментов стало превышение спроса инвесторов над предложением. На предложенные акции на сумму 51,3 миллиона манатов поступили заказы на сумму 66,3 миллиона манатов. Было подано более 20 тысяч заявок от примерно 18 тысяч инвесторов", - отметил председатель.

Дж. Гулиев подчеркнул, что этот результат, являющийся первым IPO в истории азербайджанских рынков капитала, где спрос инвесторов превысил предложение, служит ярким примером доверия как к PASHA Bank, так и к рынкам капитала страны: "Мы расцениваем это событие не просто как успешное размещение, но и как начало нового этапа в развитии наших рынков капитала. Формирование более широкой массы инвесторов, появление новых возможностей финансирования для компаний и развитие инвестиционной культуры имеют большое значение для долгосрочного и устойчивого развития экономики страны".

"Убежден, что данное IPO станет успешным примером для других компаний, планирующих в будущем выход на рынки капитала, и внесет вклад в дальнейшее углубление рынка", - добавил он.