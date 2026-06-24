ДТП в Баку: водителя спасли из деформированного автомобиля - ВИДЕО
В Наримановском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария была зафиксирована на проспекте Зии Буниятова, где водитель оказался зажат в автомобиле.
Как сообщает Day.Az, согласно информации, распространенной Министерством по чрезвычайным ситуациям, на место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС.
В ходе расследования установлено, что легковой автомобиль марки Ford врезался в бордюр. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения различной степени тяжести и оказался зажат в деформированном транспортном средстве.
Спасатели с помощью специального оборудования извлекли из автомобиля Халида Хатема оглу Аббасова 1987 года рождения и передали его бригаде скорой медицинской помощи.
В настоящее время соответствующие органы проводят расследование для установления причин произошедшего.
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