В Airbus высоко оценили новый A321neo для AZAL

С A321neo парк AZAL пополняется самолетом, который является одним из лучших в отрасли.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный вице-президент программы семейства A320 компании Airbus Кристоф Заммерт на церемонии передачи первого самолета Airbus A321neo ЗАО "Azerbaijan Airlines" (AZAL) в Гамбурге.

"По мере наращивания темпов производства мы сегодня передаем по два-три самолета в день, поэтому проводим не так много торжественных церемоний. Однако для действительно важных событий мы делаем исключение, и сегодняшнее мероприятие - одно из них: передача вам первого самолета A321neo",- сказал он.

Заммерт отметил, что с этим воздушным судном парк AZAL пополняется самолетом, который является одним из лучших в отрасли по таким показателям, как топливная эффективность, уровень шума и комфорт для пассажиров.

"Я надеюсь, что ваши клиенты почувствуют разницу в качестве предоставляемого продукта, а дальнейшее пополнение флота поможет вашему бизнесу достичь тех результатов, на которые вы рассчитываете.

Этот самолет обеспечивает большую вместимость, повышенный комфорт для пассажиров и позволяет расширять маршрутную сеть Azerbaijan Airlines, одновременно способствуя росту прибыльности. По мере того как авиакомпания укрепляет связи Азербайджана с миром и задает новые стандарты путешествий в регионе и за его пределами, вы можете быть уверены в нашей поддержке. Мы продолжим предоставлять продукцию, услуги и сервис, которые будут сопровождать ваш вдохновляющий путь развития", - сказал он.

Заммерт отметил, что теперь эстафету принимают коллеги из подразделений клиентской поддержки и сервисного обслуживания.

"Их задача - сделать все возможное, чтобы этот самолет полностью оправдал ваши ожидания и принес максимальную отдачу.

Мне рассказали коллеги, которые готовили для меня эту речь, что в Азербайджане есть национальный символ - цветок Харыбюльбюль, олицетворяющий красоту, стойкость и единство. Эти ценности очень близки Airbus и отражают то, чего мы стремимся достичь в наших продуктах и, в конечном итоге, для вас - наших клиентов.

Мне также сообщили, что этот самолет отправится с особой миссией: он доставит государственный флаг на празднование Дня независимости Азербайджана. Поэтому мы уделили ему дополнительное внимание и еще более тщательно проверили все системы, чтобы убедиться, что воздушное судно полностью готово к выполнению этой важной задачи",- сказал он.