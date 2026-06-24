В Гамбурге проходит церемония передачи первого Airbus A321neo AZAL

В Гамбурге проходит церемония передачи ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) первого самолета Airbus A321neo, поставляемого по договору лизинга с компанией AerCap.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии выступят исполнительный вице-президент программы семейства A320 компании Airbus Кристоф Заммерт, вице-президент по продажам Airbus в Восточной Европе и Центральной Азии Шарбель Юзкатли, старший вице-президент и руководитель подразделения по региону Восточной Европы и Центральной Азии AerCap Джон Гован, генеральный менеджер по программам Airbus компании CFM Бруно Кастола и старший коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде.

В рамках мероприятия участникам таже будет представлен видеоролик "A321neo: путь создания самолета", рассказывающий об основных этапах производства воздушного судна - от изготовления отдельных компонентов до окончательной сборки.

После этого состоится официальная церемония передачи памятных трофеев, символизирующая передачу самолета Airbus A321neo AZAL.

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