https://news.day.az/society/1843833.html Почему с карт клиентов списались средства? - Azericard отвечает Процессинговый центр Azərikard распространил заявление в связи с проблемой, возникшей на карточных счетах некоторых клиентов банков, обслуживаемых центром.
Почему с карт клиентов списались средства? - Azericard отвечает
Процессинговый центр Azericard распространил заявление в связи с проблемой, возникшей на карточных счетах некоторых клиентов банков, обслуживаемых центром.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Azericard сообщили, что ситуация возникла из-за дублирования операций при обработке файлов межбанковских расчетов по техническим причинам, не зависящим от Azericard.
"Дублированные операции аннулируются, а счета постепенно восстанавливаются. В ближайшее время проблема будет полностью устранена", - подчеркивается в сообщении.
Ранее мы сообщали, что при проведении некоторых карточных операций возникли технические проблемы у банка ABB.
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