Почему с карт клиентов списались средства?

Процессинговый центр Azericard распространил заявление в связи с проблемой, возникшей на карточных счетах некоторых клиентов банков, обслуживаемых центром.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Azericard сообщили, что ситуация возникла из-за дублирования операций при обработке файлов межбанковских расчетов по техническим причинам, не зависящим от Azericard.

"Дублированные операции аннулируются, а счета постепенно восстанавливаются. В ближайшее время проблема будет полностью устранена", - подчеркивается в сообщении.

Ранее мы сообщали, что при проведении некоторых карточных операций возникли технические проблемы у банка ABB.