"Пятираундовый бой - мое преимущество"

Азербайджанский боец UFC Рафаэль Физиев выступил на пресс-конференции перед турниром UFC Fight Night в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он заявил, что хорошо изучил сильные и слабые стороны своего будущего соперника Мануэля Торреса.

"Мой соперник имеет преимущество в росте. Но я хорошо знаю его сильные и слабые стороны. Мануэль Торрес очень быстро выполняет некоторые простые комбинации и приемы. Я постараюсь показать в этом бою весь опыт, который накопил. То, что поединок рассчитан на пять раундов, является для меня преимуществом. Это позволяет лучше анализировать соперника по ходу боя. Подготовку я провел на высоком уровне", - сказал Физиев.

Он также отметил особое значение турнира UFC в родной стране.

"Жаль, что мои деды не увидели этот день. Для меня это было бы очень важно. А отец гордится мной, и это мотивирует меня еще больше", - добавил азербайджанский боец.

Отметим, что турнир UFC пройдет 27 июня на Национальной гимнастической арене в Баку. В главном бою вечера Рафаэль Физиев встретится с мексиканцем Мануэлем Торресом.