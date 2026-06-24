https://news.day.az/officialchronicle/1843835.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Исламского консультативного совета Ирана - ФОТО 24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Исламского консультативного совета Исламской Республики Иран Мохаммадом Багером Галибафом. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Исламского консультативного совета Ирана - ФОТО
24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Исламского консультативного совета Исламской Республики Иран Мохаммадом Багером Галибафом.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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