Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Исламского консультативного совета Ирана

24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Исламского консультативного совета Исламской Республики Иран Мохаммадом Багером Галибафом.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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