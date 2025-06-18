Фархад Абдуллаев о роли верховенства закона в устойчивом развитии страны

Институт омбудсмена вносит важный вклад в работу по защите прав и свобод человека, изучению состояния их обеспечения, выявлению имеющихся недостатков в этой сфере, восстановлению нарушенных прав, а также правовому просвещению населения.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Конституционного суда Азербайджанской Республики Фархад Абдуллаев, выступая сегодня на Международном симпозиуме омбудсменов на тему "Укрепление верховенства закона: роль омбудсменов и национальных институтов прав человека".

Он отметил, что важным условием гармоничного и стабильного развития государства, общества в глобализирующемся мире является защита фундаментальных прав и свобод, обеспечение верховенства закона.

"Обеспечение верховенства закона, защита прав и свобод человека является общей целью государственных органов. Для обеспечения этих целей крайне важны эффективные отношения сотрудничества между органами государственной власти. Что касается взаимодействия между Конституционным судом Азербайджанской Республики и институтом омбудсмена, хочу отметить, что проведение такого взаимодействия и обмена опытом имеет большое значение. Таким образом, запросы, направляемые омбудсменом в Конституционный суд, являются достаточно эффективным средством защиты прав и свобод человека, а определения и постановления Пленума, принятые на основе этих запросов, имеют как теоретическое, так и практическое значение.

Всего на сегодня на основании запросов уполномоченного по правам человека Пленумом Конституционного суда принято 25 постановлений и 7 определений. В этих решениях был проведен анализ соответствующих законодательных норм на предмет их конституционности, дана их правовая оценка. В некоторых случаях для правоприменительных органов определены соответствующие практические направления", - сказал Ф.Абдуллаев.