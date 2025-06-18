Последнее предупреждение от Трампа Ирану

Президент США Дональд Трамп выступил с последним ультиматумом касательно Ирана.

Как сообщает Day.Az, Президент США, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что иранское небо полностью контролируется США, подчеркнув, что на Ближнем Востоке может произойти много неприятных событий.

"Всего лишь два очень простых слова - безусловная капитуляция. Это значит: с меня хватит, я сдаюсь, хватит, больше ничего не будет", - добавил он.

Трамп сказал, что если Иран откажется от этого предложения, США могут нанести удар по военной и ядерной инфраструктуре Ирана.

Он добавил, что следующая неделя на фоне происходящего на Ближнем Востоке будет "большой неделей".