Человечество обвинили в одной вещи

Международная группа климатологов из США и Великобритании выяснила, что антропогенное воздействие на стратосферу началось значительно раньше, чем считалось - еще в 1885 году, задолго до массового распространения автомобилей. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты установили, что охлаждение стратосферы - главный индикатор антропогенного влияния - стало заметным всего через 25 лет после начала промышленной революции. Основным источником загрязнения планеты оказалось сжигание угля и древесины для отопления и производства.

Результаты исследования пересматривают временные рамки начала антропогенного влияния на атмосферу и подчеркивают, что изменение климата - это многовековой процесс, а не только проблема последних десятилетий.