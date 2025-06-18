Иран запустил огромную ракету в сторону Израиля

Вооруженные силы Ирана нанесли новый ракетный удар по территории Израиля.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Отмечается, что в направлении Израиля также летит ракета неизвестного образца.

Это может быть баллистическая ракета средней дальности "Хоррамшахр-4", которую Иран впервые испытал в 2017 году. Дальность ракеты до 2000 км, масса боевой части - 1800 кг.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Видео по теме: