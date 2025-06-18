https://news.day.az/world/1761608.html

Иран запустил огромную ракету в сторону Израиля - ВИДЕО

Ракета неизвестного образца, запущенная с территории Ирана, летит в направлении Израиля. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Это может быть баллистическая ракета средней дальности "Хоррамшахр-4", которую Иран впервые испытал в 2017 году. Дальность ракеты до 2000 км, масса боевой части - 1800 кг.