Байрамов и Лавров обсудили ситуацию, сложившуюся в результате израильско-иранского конфликта
18 июня 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.
В ходе телефонного разговора были обсуждены ситуация безопасности, сложившаяся в результате израильско-иранского конфликта, а также вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Россией.
Министр иностранных дел России поблагодарил руководство нашей страны и все соответствующие органы за поддержку, оказанную нашей страной в плане эвакуации из Ирана российских граждан, в том числе деятелей искусства.
Стороны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией безопасности, сложившейся в регионе в результате израильско-иранского конфликта, подчеркнув важность дипломатического урегулирования конфликта.
Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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