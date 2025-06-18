Байрамов и Лавров обсудили ситуацию, сложившуюся в результате израильско-иранского конфликта

18 июня 2025 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора были обсуждены ситуация безопасности, сложившаяся в результате израильско-иранского конфликта, а также вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

Министр иностранных дел России поблагодарил руководство нашей страны и все соответствующие органы за поддержку, оказанную нашей страной в плане эвакуации из Ирана российских граждан, в том числе деятелей искусства.

Стороны выразили серьезную обеспокоенность ситуацией безопасности, сложившейся в регионе в результате израильско-иранского конфликта, подчеркнув важность дипломатического урегулирования конфликта.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.