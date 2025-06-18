Минфин Азербайджана обсудил вопросы сотрудничества с Постоянным комитетом ОИС

18 июня в министерстве финансов Азербайджанской Республики состоялась встреча с представителями Координационного офиса Постоянного комитета экономического и торгового сотрудничества (COMCEC) Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает Day.Az, на встрече с участием представителей министерства финансов, министерства экологии и природных ресурсов и Центрального банка обсуждался представленный COMCEC исследовательский проект "Продвижение устойчивых и экологически чистых исламских финансовых инструментов для борьбы с негативными последствиями изменения климата и стихийных бедствий в странах-членах ОИС".

Также был проведен обмен мнениями о текущей политике, опыте и будущих возможностях, связанных с упомянутой темой.

Было отмечено, что COMCEC изучает опыт Азербайджана, а также Индонезии, Нигерии, Катара и Великобритании в отношении данного проекта.