Минфин Азербайджана обсудил вопросы сотрудничества с Постоянным комитетом ОИС
18 июня в министерстве финансов Азербайджанской Республики состоялась встреча с представителями Координационного офиса Постоянного комитета экономического и торгового сотрудничества (COMCEC) Организации исламского сотрудничества (ОИС).
Как сообщает Day.Az, на встрече с участием представителей министерства финансов, министерства экологии и природных ресурсов и Центрального банка обсуждался представленный COMCEC исследовательский проект "Продвижение устойчивых и экологически чистых исламских финансовых инструментов для борьбы с негативными последствиями изменения климата и стихийных бедствий в странах-членах ОИС".
Также был проведен обмен мнениями о текущей политике, опыте и будущих возможностях, связанных с упомянутой темой.
Было отмечено, что COMCEC изучает опыт Азербайджана, а также Индонезии, Нигерии, Катара и Великобритании в отношении данного проекта.
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