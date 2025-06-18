Замминистра подчеркнул важность свободы вероисповедания в Азербайджане

Азербайджан сотрудничает со многими структурами ООН. В Азербайджане, который является многонациональной, многоконфессиональной страной, в гармонии проживают более 50 этнических и религиозных групп.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в ходе панельной дискуссии "Обеспечение равных прав для всех: позитивный опыт и вызовы" на Международном симпозиуме омбудсменов.

По его словам, свобода вероисповедания в Азербайджане также является одним из фундаментальных прав человека. Хоть Азербайджан и является мусульманской страной, немусульманские общины могут жить здесь свободно. Религиозным общинам в нашей стране также оказывается финансовая поддержка для их развития.