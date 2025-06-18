Как легализация казино даст импульс экономике и туризму Азербайджана?

Автор: Ибрагим Алиев

Азербайджан находится на пороге значительных изменений в экономической и туристической сферах благодаря возможной легализации игорного бизнеса. Милли Меджлис активно обсуждает соответствующий законопроект, который предполагает организацию специальных зон для размещения казино. Такие зоны планируется создать на искусственных островах Каспийского моря и в прибрежных приграничных регионах на севере и юге республики.

Инициатива может стать мощным импульсом для развития туризма - как внутреннего, так и для привлечения еще большего числа иностранных туристов. Казино, расположенные в специально отведенных зонах, смогут не только увеличить поток гостей, но и стимулировать развитие гостиничного сектора, ресторанного бизнеса, транспортной и сервисной инфраструктуры. Кроме того, это и новые возможности для трудоустройства граждан, а также дополнительный источник доходов для бюджета страны. Азербайджан получит шанс укрепить свои позиции на региональном рынке премиального туризма и частично перехватить поток туристов, которые ранее отдавали предпочтение таким направлениям, как Грузия, Казахстан или Турция.

По оценкам, каждый десятый турист, посещающий страну, потенциально заинтересован в игровом отдыхе. Согласно данным Государственного статистического комитета, в 2024 году Азербайджан посетило около 2,63 миллиона иностранных граждан и лиц без гражданства. Это означает, что порядка 260-270 тысяч человек могут выбрать страну как направление для казино-туризма. Это создаст серьезную экономическую отдачу. В Лас-Вегасе, например, каждый турист тратит в среднем 1 900 долларов в день, и даже при более скромных показателях в Азербайджане речь может идти о сотнях миллионов дополнительных расходов в гостиницах, ресторанах, транспорте и развлечениях.

В Грузии, где казино давно легализованы, только в 2024 году оборот игорного сектора составил 28 миллиардов долларов. Более 20 тысяч человек заняты в этой сфере, а существенную часть дохода казино приносят иностранные граждане, в том числе и из Азербайджана. По некоторым оценкам прошлых лет, значительную часть доходов грузинских казино приносят иностранные игроки, включая наших граждан. По данным за 2024 год, туристы из Азербайджана потратили в Грузии около 186,5 миллиона долларов, что делает их одними из самых активных гостей страны. Эти средства могли бы оставаться внутри Азербайджана при наличии легальной игорной инфраструктуры, стимулируя внутреннюю экономику.

Похожая картина наблюдается в Казахстане. После запуска игорных зон в Капшагае и Бурабае количество иностранных туристов, посещающих эти регионы, увеличилось на 13 процентов. В 2023 году доход игорной индустрии Казахстана составил почти 3 миллиарда долларов, из которых 245 миллионов поступило в государственный бюджет в виде налогов. Если Азербайджан даже частично повторит эти показатели, то бюджет страны ежегодно сможет получать десятки миллионов долларов только в виде налоговых поступлений от игорного бизнеса.

На международной арене примеры Макао, Лас-Вегаса и Монако демонстрируют, как казино становятся основой городской экономики. В Макао, где находится более 30 казино, 80 процентов бюджетных поступлений формируются за счет налогов от игорного сектора. В Лас-Вегасе в 2024 году совокупные расходы туристов превысили 45 миллиардов долларов, из которых около 9 миллиардов составили доходы самих казино. В Монако, несмотря на компактные размеры, казино приносят более 200 миллионов евро ежегодно, покрывая значительную часть расходов государства.

Важно и то, что легализация казино позволит эффективно бороться с подпольными игровыми заведениями и мошенническими онлайн-платформами. В последние годы правоохранительные органы Азербайджана регулярно выявляют нелегальные казино, но полностью ликвидировать их пока не удается. Создание прозрачной правовой базы и лицензирование этой деятельности позволит вывести рынок из тени, защитить граждан от мошенничества и ограничить доступ к азартным играм для несовершеннолетних.

Предлагаемый законопроект поэтому уже включает в себя жесткие условия регулирования. Казино смогут работать только на специально подготовленных искусственных территориях. Для получения лицензии потребуется уплата государственной пошлины в размере 340 тысяч манатов, и разрешение необходимо будет ежегодно продлевать. При этом онлайн-казино останутся под запретом. В игорных заведениях будет полностью исключено участие лиц младше 21 года, а все крупные финансовые операции подлежат обязательной проверке в рамках мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

С учетом мирового опыта и региональных реалий можно предположить, что уже в течение первых пяти лет после легализации оборот игорного бизнеса в Азербайджане может составить от 1,5 до 2 миллиардов долларов и обеспечить создание приблизительно 20 тысяч рабочих мест напрямую и дополнительно до 15 тысяч в смежных отраслях - гостиничном бизнесе, транспорте, услугах и строительстве. Бюджет страны при таком раскладе способен ежегодно получать до 80 миллионов долларов только от прямых налогов и лицензионных сборов, не считая дополнительных поступлений от роста туризма и потребления. Если подход к реализации реформы будет системным и продуманным, легализация казино может стать не просто новым источником дохода, а важным рычагом модернизации экономики и инфраструктуры страны.