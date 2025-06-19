Израильские ВВС нанесли массированный удар по военным объектам в Тегеране

За последние часы 60 истребителей ВВС Израиля нанесли авиаудары по более чем 20 военным объектам на территории Тегерана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно заявлению, целями ударов стали объекты, связанные с разработкой ядерного оружия и производством ракет.

Подробности о точных результатах операции пока не разглашаются.