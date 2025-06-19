https://news.day.az/world/1761625.html Израильские ВВС нанесли массированный удар по военным объектам в Тегеране За последние часы 60 истребителей ВВС Израиля нанесли авиаудары по более чем 20 военным объектам на территории Тегерана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Согласно заявлению, целями ударов стали объекты, связанные с разработкой ядерного оружия и производством ракет.
Израильские ВВС нанесли массированный удар по военным объектам в Тегеране
За последние часы 60 истребителей ВВС Израиля нанесли авиаудары по более чем 20 военным объектам на территории Тегерана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Согласно заявлению, целями ударов стали объекты, связанные с разработкой ядерного оружия и производством ракет.
Подробности о точных результатах операции пока не разглашаются.
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