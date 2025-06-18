Нетаньяху заявил о "теплом разговоре" с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что накануне провел "теплый разговор" с президентом США Дональдом Трампом, и поблагодарил его за поддержку в свете ударов израильской армии по Ирану.

"Хочу поблагодарить президента Трампа, большого друга Государства Израиль. Благодарю его за поддержку, за то, что встал на нашу сторону, и за ту помощь, которую оказывают США в защите неба Израиля. Мы постоянно общаемся, в том числе вчера вечером. Это был очень теплый разговор. Благодарю президента Трампа за поддержку", - заявил он в ежедневном обращении, которое распространила канцелярия главы правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что одобрил в беседе с Нетаньяху продолжение военной операции еврейского государства против Ирана. При этом глава американской администрации отрицательно ответил на вопрос о том, указывал ли он Нетаньяху, что США могут активизировать свое участие в военной кампании еврейского государства против исламской республики.