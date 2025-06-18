I Азербайджано-казахстанская летняя школа для молодежи стартовала в Актау - ФОТО
В казахстанском городе Актау организована I Азербайджано-казахстанская летняя молодежная школа "Азербайджан и Казахстан: укрепление связей в год Конституции и суверенитета".
Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.
Было отмечено, что школа была организована при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, Общественного фонда "Азербайджанский центр".
40 слушателей из Азербайджана, Казахстана и других тюркских государств получили возможность обменяться опытом и знаниями в области конституционного строительства, межкультурного диалога.
В программу Летней школы вошли семинары, занятия, посещение музея имени Абиша Кекильбаева и морская экскурсия.
В церемонии закрытия мероприятия приняли участие генеральные консулы Азербайджана, Турции, Узбекистана и Туркменистана.
Директор "Азербайджанского центра" Илькин Оруджев подвел итоги работы Летней школы. Он рассказал о вкладе школы в развитие сотрудничества между молодежью и укрепление братских связей между Азербайджаном и Казахстаном.
Генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы выразил удовлетворение успешным проведением Летней школы и выразил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в сфере образования и культуры.
Представитель университета Есенова Эльвира Джангожаева отметила важность проведения таких мероприятий на базе университета и выразила надежду на продолжение сотрудничества с "Азербайджанским центром".
Представитель Государственного комитета по работе с диаспорой Сабит Мамедов подчеркнул роль молодежи в укреплении связей между странами, поблагодарил участников и организаторов Летней школы.
Председатель этнокультурного объединения "Достлуг" Шамсаддин Гусейнов рассказал о важности развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном и роли молодежи в этом процессе.
После вручения сертификатов состоялась художественная часть мероприятия.
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