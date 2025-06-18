I Азербайджано-казахстанская летняя школа для молодежи стартовала в Актау

В казахстанском городе Актау организована I Азербайджано-казахстанская летняя молодежная школа "Азербайджан и Казахстан: укрепление связей в год Конституции и суверенитета".

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что школа была организована при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, Общественного фонда "Азербайджанский центр".

40 слушателей из Азербайджана, Казахстана и других тюркских государств получили возможность обменяться опытом и знаниями в области конституционного строительства, межкультурного диалога.

В программу Летней школы вошли семинары, занятия, посещение музея имени Абиша Кекильбаева и морская экскурсия.

В церемонии закрытия мероприятия приняли участие генеральные консулы Азербайджана, Турции, Узбекистана и Туркменистана.

Директор "Азербайджанского центра" Илькин Оруджев подвел итоги работы Летней школы. Он рассказал о вкладе школы в развитие сотрудничества между молодежью и укрепление братских связей между Азербайджаном и Казахстаном.

Генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы выразил удовлетворение успешным проведением Летней школы и выразил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества в сфере образования и культуры.

Представитель университета Есенова Эльвира Джангожаева отметила важность проведения таких мероприятий на базе университета и выразила надежду на продолжение сотрудничества с "Азербайджанским центром".

Представитель Государственного комитета по работе с диаспорой Сабит Мамедов подчеркнул роль молодежи в укреплении связей между странами, поблагодарил участников и организаторов Летней школы.

Председатель этнокультурного объединения "Достлуг" Шамсаддин Гусейнов рассказал о важности развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном и роли молодежи в этом процессе.

После вручения сертификатов состоялась художественная часть мероприятия.