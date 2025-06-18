Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network

На сайте Baku Network опубликована статья о дезинформации, направляемой против Азербайджана.​.

Day.Az представляет полный текст статьи:

Когда пламя регионального конфликта достигает уровня прямых военных столкновений, киберударов по стратегическим объектам и взаимных дипломатических ультиматумов, боевые действия всё чаще сопровождаются не только артиллерией, но и информационными снарядами. В контексте эскалации между Ираном и Израилем мы наблюдаем не просто обмен ударами - мы становимся свидетелями стремительно разворачивающейся параллельной войны: войны смыслов, инсинуаций и дезинформации.

Именно в этой информационной плоскости в последние месяцы Азербайджану отводится особая, искусственно навязанная роль. Целый поток обвинений, не имеющих под собой ни доказательств, ни логики, ни стратегического смысла, хлынул из сотен каналов в Telegram, публикаций псевдоэкспертов и медиа-ресурсов, тесно связанных с определёнными политическими и идеологическими центрами в Иране и Армении. По замыслу организаторов, Азербайджан должен быть втянут в чужую войну, превращён в "тыловую базу" для Израиля, а его нейтралитет - дискредитирован в глазах иранского общества.

Этот вброс не является спонтанным. Он не плод частных домыслов и уж тем более не отражение реальности. Перед нами - тщательно спланированная гибридная операция, опирающаяся на искажение фактов, манипуляции общественным мнением и координацию между армянскими информационными сетями и радикальными кругами внутри Ирана.

Настоящая статья - это не просто ответ на ложь. Это фактический, системный и аргументированный разбор происходящего. Здесь будет доказано: Азербайджан не имеет ни прямого, ни косвенного отношения к конфликту между Ираном и Израилем, а кампания против него - это акт политической дестабилизации, угрожающий не только Баку, но и самому региональному балансу.

После начала прямой эскалации между Тегераном и Тель-Авивом, ряд телеграм-каналов, преимущественно на фарси и армянском языке, запустили координированную волну вбросов, направленных против Азербайджана. Эта кампания - не спонтанная реакция на внешнеполитическую напряжённость, а результат заранее подготовленной и методично реализуемой стратегии, целью которой является разрушение устойчивого соседского баланса, выстраивавшегося годами между Баку и Тегераном.

Подавляющее большинство каналов, распространяющих обвинения против Азербайджана, зарегистрированы в странах с крупными армянскими диаспорами - в первую очередь во Франции, Германии и Канаде. Их риторика дословно воспроизводит шаблоны, известные по дезинформационным операциям в годы Второй карабахской войны. Эти структуры активно сотрудничают с медиа-ресурсами, близкими к армянской спецслужбе СНБ и зарубежным армянским фондам вроде Tufenkian Foundation и Armenian Assembly of America.

Одновременно в Иране активизировались маргинальные группы, уже много лет выступающие против любых форм сотрудничества с Азербайджаном. Это, как правило, либо представители религиозных радикалов, обвиняющих Баку в "секуляризме", либо этнические лоббисты, заинтересованные в разжигании сепаратистских настроений. Среди них - такие известные провокаторы, как Амин Сепахи и Аббас Худапур, чья деятельность осуждалась самими иранскими аналитиками за провокации и разжигание межэтнической вражды.

Ни один из этих голосов не отражает официальную позицию Министерства иностранных дел Ирана. Более того, представители иранской дипломатии не раз подчёркивали важность сотрудничества с Азербайджаном. Так, в интервью агентству IRNA в марте 2025 года замминистра иностранных дел Мехди Сафари отметил: "Азербайджан - наш сосед, с которым мы связаны тысячелетиями культуры и общей границы. В моменты кризисов не стоит позволять враждебным элементам диктовать повестку наших отношений".

С начала израильско-иранской эскалации Азербайджан занимает выверенно-нейтральную позицию, исключающую любые формы вовлечения в конфликт. Ни одна военная база, ни одна логистическая платформа на территории страны не используется третьими сторонами против интересов Ирана. Более того, Азербайджан неоднократно заявлял, что его территориальный суверенитет исключает присутствие иностранных военных, не находящихся в рамках двусторонних соглашений.

1. Дезинформационная война: технология лжи

С начала резкого обострения конфликта между Ираном и Израилем в информационном пространстве ряда иранских и армянских телеграм-каналов была развёрнута целенаправленная кампания, обвиняющая Азербайджан в содействии израильским операциям против Исламской Республики. Наиболее распространённые утверждения касаются якобы:

предоставления воздушного пространства для израильских беспилотников;

использования азербайджанских аэродромов в качестве плацдарма для атак;

логистической поддержки Израиля;

участия Азербайджана в координации с НАТО в рамках антииранского плана.

Эти обвинения не имеют под собой ни одного документального или технического доказательства. Ни один из международных наблюдателей, включая независимые аналитические центры в регионе, не зафиксировал признаков подобной координации. Тем не менее, публикации подобного рода продолжают множиться, в первую очередь на платформах Sobh-e-Siasat, IranResist, FarsWatch и армянских, а также в ряде франкоязычных и персоязычных аккаунтов, аффилированных с армянской диаспорой.

Распространяемые утверждения не только ложны, но и противоречат логике, интересам и политике самого Азербайджана, который на протяжении всей эскалации последовательно занимал нейтральную позицию и не предпринимал ни одного шага, направленного против Тегерана. Азербайджанская внешняя политика в течение многих лет ориентирована на недопущение втягивания в чужие военные конфликты и на сохранение добрососедских связей с Ираном, с которым страна имеет почти 700 километров общей границы, сложную культурно-религиозную ткань и устойчивые экономические связи.

Кейс фальсифицированной "карты израильских баз"

Наиболее наглядным примером фейковой продукции стала публикация от 12 марта 2025 года в телеграм-канале SepahNews, где была представлена якобы "секретная карта" израильских баз на территории Азербайджана. Через сутки та же карта появилась в армянских каналах и была растиражирована рядом армянских политиков, в том числе Ара Айвазяном.

Независимые фактчекеры из иранской же инициативы StopFake Persia уже через несколько часов доказали, что:

карта собрана на основе спутниковых изображений, датированных 2012-2013 годами;

использовались материалы из открытых баз Wikimapia и Panoramio, давно не обновлявшихся;

"израильские" объекты - это инфраструктурные площадки Министерства обороны Азербайджана, используемые для внутренней логистики;

подписи и визуальные маркеры добавлены в графическом редакторе, а координаты сознательно искажены для усиления эффекта.

Тем не менее, карта была впоследствии опубликована в десятках других каналов, и даже использовалась в качестве "доказательства" в некоторых пропагандистских видеороликах, циркулирующих на платформах Aparat и Odysee.

Кто стоит за распространением

Анализ цифровых источников указывает на существование двух основных групп, координирующих информационные вбросы.

1. Радикальные иранские сети. В первую очередь речь идёт о кругах, связанных с определёнными структурами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в частности:

медийный центр Sobhan, получающий финансирование через Министерство культуры и исламской ориентации;

аналитические структуры, близкие к бывшему командованию КСИР в провинциях Восточный Азербайджан и Ардебиль;

телеграм-боты и каналы, зарегистрированные на номерах, привязанных к иранским операторам в Мешхеде, Кум и Бендер-Аббасе.

Большая часть этих структур открыто противостоит нормализации отношений с Азербайджаном, обвиняя Баку в "поддержке сионизма" и стремясь демонизировать его внешнюю политику в глазах иранской общественности. Их риторика носит ярко выраженный идеологический характер и опирается на жёсткую интерпретацию антизападной и антиизраильской повестки.

2. Армянские диаспоральные и медийные сети. Вторая составляющая дезинформационного альянса - армянские каналы и активисты, действующие как из самой Армении, так и из диаспорных центров в Ливане, Франции, Канаде и Иране. Примеры:

канал Erkragund, редакция которого зарегистрирована в Марселе;

ZartonkNews, принадлежащий ливанскому армянину Севаку Джамалянцу, тесно связанному с армянской церковью в Бейруте;

сеть армянских страниц в Facebook и Telegram, модерируемая из Торонто и Парижа, часть которых была ранее замечена в распространении фейков в период эскалации в Карабахе в 2020 и 2023 гг.

Цель этой сети - усилить напряжённость между Баку и Тегераном, создать представление о якобы антииранском курсе Азербайджана и тем самым мобилизовать внутри Ирана дополнительные симпатии к армянской повестке.

Геополитический и информационный контекст

Сама по себе конструкция обвинений лишена внутренней логики. Азербайджан в регионе проводит последовательную многовекторную политику, основанную на соблюдении международного права, принципа невмешательства и регионального баланса. Втягивание в конфликты между внешними державами, будь то США и Иран, или Израиль и арабские страны, противоречит как его интересам, так и внутренней безопасности.

Кроме того, утверждения о воздушном пространстве, аэродромах и логистике игнорируют базовые геофизические и технические реалии:

воздушное пространство Азербайджана отслеживается в реальном времени посредством радарных и спутниковых систем, и его использование для атак было бы мгновенно зафиксировано;

ни один международный авиационный мониторинг, включая FlightRadar24, ADS-B Exchange и OpenSky Network, не зафиксировал активности, указывающей на трансграничное перемещение боевых беспилотников в направлении Ирана с азербайджанской стороны;

логистика предполагает материально-технические маршруты, присутствие иностранных военных контингентов, обслуживание - всего этого на территории Азербайджана нет, о чём неоднократно заявляли сами международные военные аналитики (в частности, в материалах International Institute for Strategic Studies, март 2025 г.).

Также следует учитывать стратегические шаги Баку, направленные на укрепление связей с Ираном, а не их разрушение. Среди них:

строительство иранско-азербайджанского логистического центра в Астары, запущенного в январе 2025 года;

двукратное увеличение товарооборота за 2024 год, по данным Таможенного комитета Азербайджана, до 925 миллионов долларов ;

; совместные энергетические проекты, включая соглашение о синхронизации электросетей (подписано в марте 2025 года);

поддержка Ирана в рамках Организации экономического сотрудничества (ECO).

В условиях внешнеполитического давления и экономической нестабильности любая страна склонна искать "внешнего виновного". Однако превращение Азербайджана в удобного козла отпущения - это стратегическая ошибка с далеко идущими последствиями. Подобная риторика:

способствует разрушению многолетнего дипломатического и экономического сотрудничества;

усиливает роль внешних акторов, заинтересованных в ослаблении и Ирана, и Азербайджана;

угрожает безопасности в приграничных регионах, включая провинции Ардебиль, Зенджан и Восточный Азербайджан;

создаёт почву для разжигания этнических конфликтов внутри самой Исламской Республики.

Политика образа врага: зачем Ирану Азербайджан?

В первой половине 2025 года в иранском медиапространстве наблюдается активизация целенаправленных нарративов, формирующих образ Азербайджана как угрозы. Эта тенденция не отражает реальных шагов или намерений официального Баку, но является результатом информационных манипуляций, идущих, как правило, не из официальных структур, а от отдельных анонимных телеграм-каналов, псевдоаналитиков, комментаторов в социальных сетях и приближённых к ним ресурсных площадок.

Особенность этих нарративов в том, что они не основываются на верифицируемых фактах. Они создаются в атмосфере недоверия, страхов и умышленного искажения реальности. Примером служат заявления, подобные реплике политического обозревателя Алирезы Хашеми, опубликованной в агентстве Mehr News 13 мая. Он утверждал, что "Тель-Авив и Баку работают в связке, а сионистский режим использует Азербайджан как таран против Ирана". Утверждение подобного рода, лишённое конкретных доказательств, мгновенно подхватывается деструктивными Telegram-ресурсами, создавая у аудитории ложное впечатление о наличии координированной угрозы со стороны северного соседа.

Согласно аналитике Amwaj Media за апрель 2025 года, 41% иранских граждан стали воспринимать Азербайджан как "агента влияния Запада". Это резкий рост по сравнению с декабрём 2023 года, когда этот показатель составлял 17%. Такой скачок невозможно объяснить исключительно геополитикой или дипломатией - он отражает результат массированной информационной кампании, целенаправленно внедряющей в общественное сознание образ недружественного соседа. Иными словами, это не восприятие, рождающееся на основе реальных событий, а восприятие, искусственно сконструированное потоком ложных и манипулятивных сообщений.

Телеграм-каналы, специализирующиеся на "расшифровке закулисных процессов", в действительности оказываются основными генераторами дезинформации. Они выстраивают нарратив, в котором Азербайджан предстаёт как "внешний форпост Запада", действующий по указке третьих сил, а любое сотрудничество с международными партнёрами интерпретируется как подрыв "исламского сопротивления". Эти обвинения, как правило, не сопровождаются ни одним подлинным документом, ни одной публичной экспертизой, ни одной правовой оценкой. Вместо этого используются общие формулировки, тревожная лексика, ссылки на "анонимные источники", и абстрактные конструкции вроде "имеется информация", "сообщается", "по некоторым данным".

Одним из особенно распространённых элементов этих конструкций является тема сотрудничества Азербайджана с Израилем. Хотя дипломатические отношения между двумя государствами действительно существуют, они носят преимущественно технический и экономический характер и не отличаются от аналогичных форматов, в которых участвуют десятки стран исламского мира. Так, например, Египет, Иордания, ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Судан и даже Турция - стратегический партнёр Ирана - ведут более активную дипломатическую и экономическую деятельность с Израилем. Однако именно Азербайджан становится излюбленным объектом медийной атаки - не по фактам, а по причинам, связанным с его уязвимостью как светского, туркоязычного, модернизированного и одновременно мусульманского государства. И это объяснимо: в обществе с глубокой религиозной традицией легче вызвать раздражение в адрес ближнего, если тот, несмотря на общее историческое и конфессиональное прошлое, демонстрирует иной путь развития.

Примечательно, что та же категория пропагандистов, которая обвиняет Азербайджан в излишней открытости или в якобы прозападной ориентации, умалчивает о масштабах гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Азербайджан ежегодно принимает десятки тысяч иранских паломников, обеспечивает им безопасность и свободу передвижения. На территории Азербайджана функционируют многочисленные шиитские религиозные учреждения, при этом государство не вмешивается в дела верующих и не препятствует их культурной и духовной активности. Эти факты, по очевидным причинам, отсутствуют в нарративах телеграм-агитаторов: они подрывают главный тезис об "опасной светской модели".

Ещё одним механизмом информационного давления становится искажение данных о военно-техническом сотрудничестве Азербайджана с другими странами. Отдельные анонимные каналы распространяют утверждения, будто Баку якобы "находится под внешним контролем" или "вооружается для удара". Однако статистика SIPRI (Стокгольмский институт исследования проблем мира) за 2024 год показывает, что основным партнёром Азербайджана в оборонной сфере является Турция (41% поставок). Израильская доля в закупках составляет менее 27%, и эта цифра продолжает снижаться. Кроме того, Баку активно взаимодействует с Италией, Францией, Пакистаном, Белоруссией и Южной Кореей - всё это указывает на многовекторную и прагматичную политику, далёкую от образа "чужого форпоста".

Важно подчеркнуть: обвинения, выдвигаемые в адрес Азербайджана анонимными источниками и блогерами, не имеют юридической или международной поддержки. Ни один международный институт, ни одна авторитетная аналитическая структура, ни один независимый доклад не подтвердили существования антииранской политики в действиях Баку. Напротив, региональная стабильность, транспортные и энергетические проекты, включая транзитные коридоры и коммуникационные связи, требуют спокойных и добрососедских отношений между двумя странами.

Формирование искусственного образа врага - это старая схема, используемая различными силами, когда необходимо отвлечь внимание общества от собственных проблем. В случае с Азербайджаном эта схема выглядит особенно неубедительно, потому что строится на домыслах, передёргиваниях и выборочном искажении фактов. Азербайджан не участвует в информационных войнах, не делает враждебных заявлений, не вмешивается в дела других государств и не допускает у себя антииранской риторики.

Сегодня, когда вызовы в регионе требуют рациональности, взвешенности и долгосрочного мышления, манипуляции общественным восприятием через фабрикации и фальшивые конструкции наносят вред прежде всего самим авторам этих нарративов. Азербайджан - это не враг. Это сосед, партнёр и участник общего географического пространства, от которого зависят вопросы транзита, безопасности, энергетики и стабильности. Утверждать обратное - значит искажать реальность и играть на руку силам, которым невыгоден мир.

Реальность: нейтралитет и стратегическая выдержанность Азербайджана

Обвинения в адрес Азербайджана исходят в основном от неформальных сетей, аффилированных с различными региональными игроками и распространяются через англоязычные Telegram-каналы и прокси-СМИ. Так, в период с 1 по 15 апреля 2025 года по данным исследовательской платформы Disinfo Lab (Женева), в англоязычном сегменте Twitter появилось более 8 200 постов с утверждениями о "военной активности Израиля на территории Азербайджана", при этом ни один из них не содержал фото, видео, координат или данных спутниковой съёмки.

В ответ на эти вбросы азербайджанская сторона 12 апреля предоставила в распоряжение миссии ООН спутниковые снимки всей южной и западной части страны, включая стратегические объекты - аэропорты, военные базы и пограничные зоны. Анализ этих данных, опубликованный в отчёте Международной группы независимых наблюдателей (Global Military Transparency Report, май 2025), показал:

- Отсутствие каких-либо иностранных самолётов, дронов или ракетных установок на территории Азербайджана за период с января по апрель 2025 года;

- Полная автономность ПВО Азербайджана и их функционирование в режиме мирного времени.

Аргументы о якобы использовании территории Азербайджана для операций против Ирана не выдерживают критики с точки зрения даже базовой географии и логистики.

- Расстояние между ближайшей израильской авиабазой и целями в Иране значительно меньше, чем между Азербайджаном и указанными объектами. Израилю не требуется транзитная территория для применения дронов, как показали удары в Сирии и Ливане, а также операции в Судане и Йемене.

- Кроме того, с 2022 года на вооружении ВВС Израиля находится удлинённая версия БПЛА "Heron-TP", дальность полёта которого достигает 7 400 км. Это делает любые спекуляции о наземной инфраструктуре за пределами Израиля технически абсурдными.

- Сам факт того, что Азербайджан граничит с Ираном и имеет общую протяжённость границы более 765 км, делает любые попытки втянуть его в конфликт не просто рискованными, но и стратегически самоубийственными. Этого прекрасно осознают и в Баку, и в Тегеране.

Азербайджан не заключал ни одного нового военно-политического соглашения с государствами Ближнего Востока с 2021 года. Это зафиксировано в базе данных SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) за 2023-2025 годы. Согласно этим данным:

- Основные военные закупки Азербайджана в 2024 году касались систем ПВО и связи, направленных исключительно на оборону и наблюдение;

- Менее 0,4% оборонного бюджета было потрачено на закупки с участием стран, вовлечённых в конфликт Иран-Израиль;

- Все действующие соглашения о военном сотрудничестве касаются исключительно обучения, кибербезопасности и технического обновления оборудования, без компонентов наступательного характера.

Цена дезинформации: кто проигрывает?

В последнее время в информационном пространстве на персидском языке активизировалась группа маргинальных "экспертов" и псевдоаналитиков, которые систематически пытаются представить Азербайджан как "врага" Ирана. Эти голословные нападки, как правило, исходят от лиц, не обладающих ни политической ответственностью, ни стратегическим мышлением, и наносят ущерб не Азербайджану, а в первую очередь самому Ирану и его северной стабильности.

Попытки навязать образ "враждебного Баку" противоречат как духу добрососедства, так и многолетним дипломатическим отношениям между двумя государствами. Как справедливо отметил бывший иранский посол в Баку Мохсен Пакайин: "Азербайджан - важный мусульманский сосед. Мы не должны поддаваться провокациям, которые хотят внести раскол между Тегераном и Баку". (Tasnim News, 2023)

Тем не менее, дезинформаторы, зачастую выступающие на малотиражных платформах или в социальных сетях, распространяют фейки о "сионистском присутствии" на азербайджанской территории, не приводя ни одного подтверждённого факта. Эти заявления ставят под сомнение подлинность и искренность официальных заявлений о диалоге и партнёрстве.

Для более чем 20 миллионов иранских азербайджанцев Азербайджанская Республика - это не просто соседняя страна. Это часть их исторической, лингвистической и культурной идентичности. Провокационные заявления в духе "Баку - враг", звучащие от блогеров и идеологов сомнительного уровня, вызывают недоумение и возмущение в Тебризе, Ардебиле, Зенджане и других регионах с азербайджанским населением.

По данным опроса Центра стратегических исследований Университета Меркези (2024), более 60% иранских азербайджанцев положительно относятся к Республике Азербайджан, считая её "родственной страной". Попытки демонизировать Баку вызывают эмоциональный и идеологический отторжение у значительной части населения северных провинций.

Слухи и вбросы, тиражируемые неформальными пропагандистами, создают почву для недоверия, напряжённости и даже страха в приграничных районах. Если учесть, что Иран и Азербайджан связаны плотными торговыми, транспортными и гуманитарными маршрутами, информационная война рискует нарушить хрупкий баланс. Особенно опасны вбросы о якобы "готовящемся вторжении" или "военном союзе с Израилем", появлявшиеся на нескольких экстремистских Telegram-каналах весной 2025 года.

Азербайджан - это не только сосед. Это один из важнейших игроков в трансрегиональной логистике и энергетике. По территории Азербайджана проходит Международный коридор Север-Юг, который Иран продвигает как альтернативу Суэцкому каналу. В 2023 году транзитные объёмы через Азербайджан из Ирана выросли на 52%. Как сообщил замминистра дорог и городского развития Ирана Дара Хашеми, "Азербайджан играет критически важную роль в обеспечении выхода Ирана к рынкам России и Восточной Европы" (IRNA, ноябрь 2023).

Кроме того, в рамках Организации исламского сотрудничества Иран и Азербайджан регулярно участвуют в согласовании гуманитарных и политических инициатив. Создание конфликта на информационном уровне подрывает эффективность таких платформ и играет на руку внешним акторам, заинтересованным в ослаблении исламской солидарности.

Анализ экспертов Института стратегических исследований Ближнего Востока (Иран, 2024) показывает, что наиболее резкие антиисламские, антиазербайджанские и антиармянские публикации исходят не от официальных структур, а от внешних радикализированных сетей, в том числе связанных с западными спецпроектами информационного давления. По словам исследователя Алирезы Рахмани, "дезинформация о Баку активно распространяется с платформ, получающих финансирование от транснациональных структур, заинтересованных в ослаблении Ирана и расколе шиитского мира" (Shargh Daily, февраль 2024).

... Информационная кампания против Азербайджана, развёрнутая в телеграм-каналах Ирана и Армении после начала конфликта между Тегераном и Тель-Авивом, представляет собой не просто поток слухов и домыслов. Это системная дезинформационная операция, нацеленная на разрушение доверия, создание образа "врага" и подрыв устойчивых основ двустороннего добрососедства.

Анализ источников этих фейков не оставляет сомнений: подавляющее большинство каналов и псевдоэкспертов, распространяющих ложные обвинения, связаны либо с армянскими структурами, активно действующими в диаспорах, либо с радикальными кругами внутри Ирана, систематически выступающими против сближения Баку и Тегерана. Эти акторы не отражают позицию иранского народа в целом, тем более официальной дипломатии. Они преследуют узкие интересы и используют информационный хаос как прикрытие для провокаций.

В условиях фактической войны, в которой оказался Иран, внутренняя напряжённость, экономические сложности и международное давление, безусловно, порождают стремление найти "внешний фактор". Однако фокусировка обвинительной риторики на Азербайджане - не просто ошибочна. Она стратегически вредна. Переадресация общественного гнева в сторону мирного соседа, не участвующего в конфликте, может привести к глубинным последствиям, включая потерю диалога, ухудшение гуманитарного и экономического взаимодействия, а также усиление внешнего вмешательства в региональные процессы.

Азербайджан ни прямо, ни косвенно не участвует в этой войне. Азербайджан не предоставляет ни территорию, ни логистику, ни политическое прикрытие каким-либо операциям против Ирана. Стратегическим приоритетом Баку остаётся устойчивый и справедливый мир на Южном Кавказе и в его окрестностях.

Азербайджан не рассматривает ни одно государство в регионе в качестве врага. Он не выстраивает внешнюю политику на конфронтации и не участвует в коалициях против кого-либо. Попытки превратить его в образ противника идут вразрез не только с реальностью, но и с интересами самих инициаторов этих кампаний.

Конфликтная риторика может удовлетворить краткосрочные идеологические инстинкты, но в долгосрочной перспективе она разрушает фундамент доверия, без которого невозможно говорить ни о стабильности, ни о процветании.

И если кому-то действительно важно будущее региона, сохранение мира и добрососедства - начинать следует с правды.

Азербайджан не является и не может быть врагом Ирана. Его стратегический курс - региональный мир, экономическое сотрудничество, суверенитет и добрососедство. Тот, кто утверждает обратное, работает не на интересы иранского народа, а на деструктивные силы, которым выгоден хаос.

Если Иран и Азербайджан хотят сохранить свою историческую дружбу, культуру взаимного уважения и общее будущее, они должны исходить из одного - истина важнее эмоций, разум выше подозрений, а факт сильнее крика.