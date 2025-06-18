Комиссия Милли Меджлиса выступила с заявлением о фейках об Азербайджане

Комиссия Милли Меджлиса Азербайджана по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами выступила с заявлением относительно фейковых новостей, распространяемых в последние дни о стране.

Day.Az представляет вниманию заявление.

"На фоне последних событий, происходящих в регионе, Азербайджанская Республика столкнулась с новой волной дезинформационной кампании, являющейся одним из широко распространенных видов гибридных угроз.

В результате анализа проведенных мониторингов было установлено, что информационные кампании против нашего государства организуются посредством социальных медиаплатформ группами, действующими на территории соседних государств и служащими различным кругам и интересам.

Несмотря на озвученную Министерством иностранных дел и должностными лицами официальную позицию Азербайджанской Республики в связи с происходящими процессами, на таких платформах, как Telegram, Facebook, X, TikTok и YouTube, распространяется искаженная и ложная информация.

Целью этих действий, направленных на введение в заблуждение сторон конфликта, а также международной общественности, является нанесение вреда растущему авторитету нашей страны и нарушение ее отношений с дружественными и братскими странами.

С сожалением следует отметить, что среди поддерживающих эти информационные кампании против нашего государства есть и лица азербайджанского происхождения, и наши граждане.

Временная комиссия против иностранного вмешательства и гибридных угроз совместно с соответствующими государственными структурами внимательно отслеживает эту деятельность, направленную против нашего государства, и принимает соответствующие ответные меры.

Мы призываем все заинтересованные стороны, в том числе наших граждан, верить только официальной информации и бороться с подобными ложной информацией, распространяемой коварными силами", - говорится в заявлении.