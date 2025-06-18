Макрон устроил балаган на G7

Автор: Мехти Ахмедзаде

Похоже, президент Франции Эммануэль Макрон заразился от Никола Пашиняна болезнью абсурдных публикаций в соцсетях.

Так, Макрон опубликовал странное видео с саммита "Большой семерки" (G7) под песню на русском языке "Капибара" композитора Алексея Плужникова. Ролик он выложил в TikTok.

На видео мировые лидеры проходят друг за другом мимо камеры, в этот момент играет композиция Плужникова. На кадрах можно заметить самого Макрона, а также президента Украины Владимира Зеленского, канцлера Германии Фридриха Мерца, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и других политических деятелей.

"Семейная фотография", - подписал публикацию Макрон.

Что хотел он этим сказать, какой был контекст, и, самое главное, зачем? Какие мысли были в его голове, когда он публиковал этот ролик?

Похоже, это очередной пример политического неуместного юмора, попытка быть "своим" в соцсетях, не понимая, что хотят видеть пользователи. Макрон все чаще действует не как лидер, а как растерянный школьник, которому хочется быть популярным. Особенно учитывая его ничтожные рейтинги.