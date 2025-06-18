Словам руководства Армении доверять нельзя: пример политического лицемерия

Автор: Акпер Гасанов

Армению сотрясает череда громких внутриполитических скандалов, которые могут привести к потере руководством этой страны контроля над обстановкой. В частности, глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян освобожден от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Никол Пашинян. Отмечается также, что функции директора СНБ временно возлагаются на замдиректора структуры Андраника Симоняна.

И это не просто очередное кадровое назначение. Отставка Армена Абазяна произошла на фоне череды публикаций о том, что армянские власти передавали спецслужбам США конфиденциальную информацию о транзитных авиаперевозках в Иран, а также вели шпионскую деятельность на юге страны в интересах США и Израиля. В этих операциях, как утверждается, участвовала и миссия ЕС в Армении.

В связи с этим укажу и на то, что в Сети уже распространяется, как утверждается, конфиденциальный документ посольства США в Ереване о возможной координации с Арменией вблизи границы с Ираном. Документ с пометкой "Только для внутреннего пользования" и грифом "Не подлежит распространению", распространённый рядом армянских СМИ, содержит предложения по обсуждению стратегической координации между США и Арменией на фоне растущей нестабильности и угроз со стороны Ирана.

Согласно документу, США предлагают конфиденциально обсудить возможность использования инфраструктуры в южных регионах Армении для хранения нелетальных материалов. Объекты должны оставаться под контролем армянской стороны. Также запрашивается согласование ограниченного и незадокументированного передвижения союзнического персонала вблизи армяно-иранской границы.

Указывается еще и на то, что США выражают интерес к синхронизации технической информации, в том числе от "гражданских" миссий вроде, действующих в приграничных регионах. Да, эти предложения не являются официальной позицией США и предназначены исключительно для неформального обсуждения. Но, как видим, сам факт очередного лицемерия со стороны нынешнего руководства Армении - налицо.

По сути, не только появление в Сети такого рода сенсационной информации, но и оперативное увольнение целого главы Службы национальной безопасности Армении, указывает на правдивость утверждений о превращении Армении в сторону конфликта между Израилем и Ираном. Это то, что ни в коем случае не должна была позволять себе по-настоящему независимая и суверенная страна.

Поэтому напомню про заявление Министерства иностранных дел Азербайджана, сделанное ранее.

"Призываем стороны регулировать имеющиеся разногласия исключительно путем диалога и дипломатическими средствами... Особо подчеркиваем важность обеспечения безопасности мирных жителей..."

Это был пример правильной, честной , взаимно удаленной и взаимно приближенной позиции официального Баку в конфликте между Израилем и Ираном.

Официальный Баку не стал занимать сторону какой-либо из конфликтующих сторон, он призвал к миру и выразил обеспокоенность судьбой мирных жителей. Кроме того, 14 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики (АР) Джейхуном Байрамовым и его иранским коллегой Сеидом Аббасом Арагчи. И глава МИД АР подчеркнул, что территория нашей республики не может быть использована какой-либо страной против третьих государств, в том числе соседнего и дружественного Ирана

Это и есть честная, четкая позиция истинно независимого государства. Армения же пошла по традиционному для себя пути лицемерия. Как известно, МИД РА осудил "нападение Израиля на Иран". Кроме того, и секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в ходе панельной дискуссии "Находя стабильность в нестабильном мире" на конференции APRI-2025 выступил с осуждением Израиля.

Да, официальный Ереван, на словах, занял одностронне проиранскую, а не нейтральную позицию. Но, как видим, в итоге оказалось, что между словами и поступками руководства Армении - огромная пропасть. По сути, Армения совершила ряд антииранских действий, действуя по указанию своих кураторов из США и Европы. Причем, как видим, подтвердились и не раз озвучиваемые официальным Баку утверждения о том, что цель деятельности таких гражданских миссий как EUMM - это шпионаж.

Он направлен не только против Азербайджана, но и против Ирана. И руководство Армении, в лице премьер-министра этой страны Никола Пашиняна, ныне отчаянно пытается отыграть все назад, после того, как все тайное стало явным. Но в Тегеране все это увидели и наверняка сделают выводы. А главное - теперь все в очередной раз убедились, что словам нынешнего руководства РА, которое ранее играло в армяно-азербайджанском конфликте роль "ястребов войны" а ныне изображает из себя "голубей мира", доверять нельзя.