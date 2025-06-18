https://news.day.az/sport/1761490.html Азербайджанская гимнастка идет четвертой на чемпионате мира Сегодня в Софии (Болгария) начался чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день проходит квалификация в упражнениях с обручем и мячом. На ковер выходят и азербайджанские гимнастки. Азада Атакишиева исполнила композицию с обручем, получив за нее 24,000 балла.
Азербайджанская гимнастка идет четвертой на чемпионате мира
Сегодня в Софии (Болгария) начался чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день проходит квалификация в упражнениях с обручем и мячом. На ковер выходят и азербайджанские гимнастки.
Азада Атакишиева исполнила композицию с обручем, получив за нее 24,000 балла. Это позволило ей выйти на четвертое место, но впереди еще выступления граций из других групп.
Илаха Бахадырова будет укрощать мяч.
В индивидуальном зачете на юниорском ЧМ будут разыграны только медали в отдельных видах. Многоборье не предусмотрено.
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