Азербайджанская гимнастка идет четвертой на чемпионате мира

Сегодня в Софии (Болгария) начался чемпионат мира по художественной гимнастике среди юниорок.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день проходит квалификация в упражнениях с обручем и мячом. На ковер выходят и азербайджанские гимнастки.

Азада Атакишиева исполнила композицию с обручем, получив за нее 24,000 балла. Это позволило ей выйти на четвертое место, но впереди еще выступления граций из других групп.

Илаха Бахадырова будет укрощать мяч.

В индивидуальном зачете на юниорском ЧМ будут разыграны только медали в отдельных видах. Многоборье не предусмотрено.