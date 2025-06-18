Еще один российский миллиардер метит на место Пашиняна?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Российский миллиардер Самвел Карапетян со вчерашнего дня стал главной темой в армянских и российских СМИ и соцсетях.

Первоначально было сообщено, что глава группы компаний "Ташир" арестован в Ереване. Затем появились опровергающие эту версию новости. Утверждалось, что российского армянина хотели задержать, но возмущенная общественность не допустила этого. В соцсетях сообщали, что во дворе дома и прилегающих улицах собрались "патриоты", бросившиеся грудью на полицейские дубинки. Появлялись посты и самого бизнесмена, утверждающего, что он на свободе.

А тем временем, армянские СМИ сообщили, что нынешней ночью Карапетян вышел из своего дома в Ереване в сопровождении заместителя начальника полиции и сел в полицейскую машину. Вместе с бизнесменом был его брат Карен Карапетян. Утром Карен и его сын Нарек вышли из полицейского участка. На данный момент информации о статусе Самвела Карапетяна нет, пишет Ньюс.ам. Спутник-Армения утверждает, что Самвел Карапетян находится в Следственном комитете. Проправительственные каналы возмущались, мол, Армения правовое государство и здесь никого просто так не арестовывают.

В конце концов, выяснилось, что Карапетян действительно арестован. И ему уже предъявлены обвинения. Как сообщают СМИ со ссылкой на адвоката миллиардера, он обвиняется в публичных призывах к захвату власти. Следственный комитет страны уже направил в суд ходатайство о его аресте.

Был проведен обыск в доме Карапетяна, а также начались проверки во всех ресторанах "Ташир пицца", принадлежащих задержанному.

Поводом для задержания, как сообщается, послужила поддержка главой "Ташир" армянской церкви в ее противостоянии с Николом Пашиняном. Карапетян заявил, что "вмешается по-своему, если власть не прекратит нападки на церковь". Пашинян отреагировал немедленно: "Я тебе вмешаюсь по-своему, негодяй. Вернее, по-вашему".

"Это вам не деревня Нижний Тапр в Калуге. Это Республика Армения. Надеюсь, вкус государства останется у вас во рту", - написал в соцсетях армянский премьер.

Ранее Пашинян заявил, что пора национализировать ЗАО "Электрические сети Армении", принадлежащие Самвелу Карапетяну. "Ташир" управляет ЗАО уже много лет, и правительство по всякому пыталось подобраться к российской собственности на армянской территории, чтобы вернуть ее в собственность Армении. Но не тут-то было. Самвел Карапетян не просто бизнесмен из Москвы, у него давние и большие связи в Армении, а главное - большие капиталы, вложенные в различные доходные проекты. Появление Карапетяна в Ереване и его поддержка Эчмиадзину вызвали на свет давнюю нелюбовь, и Никол Пашинян взялся за этого деятеля, которого считают эмиссаром Москвы.

О том, что показал обыск в доме Карапетяна, не сообщается. Однако факт его появления в Ереване в момент, когда противостояние Пашиняна и церкви вошло в активную фазу, у многих вызывает сомнение, что он просто захотел побывать на "родине предков".

По некоторым данным, правоохранители в России рады таким новостям, потому что не могли сами справиться с мафией "Ташира", и ожидают его экстрадиции. Ташировцы и в целом диаспора ведут себя очень нагло, и справиться с этой мафией не так-то просто. Карапетян захватил больше половины рынка московской недвижимости, он и его люди третируют москвичей, по его приказу армянские банды избивают жителей российской столицы, когда те протестуют против карапетяновского произвола. Карапетян также скупил многие российские СМИ, он же на пару с главой Союза армян России в прежние годы спонсировал переправку оружия в Армению.

Самвел Карапетян был в хороших отношениях с Николом Пашиняном в первые годы его правления. Теперь все изменилось. Тем не менее, Карапетян, скорее всего, будет освобожден. Под давлением даже не Москвы, а масс.

И все же интересно, для чего Самвел Карапетян объявился в Армении. Может быть, для того, чтобы завершить то, что не удалось Рубену Варданяну? Последний, как известно, был заброшен в регион с целью смещения Пашиняна. Возможно, Карапетян решил воспользоваться ситуацией и недовольством армян наездами Пашиняна на церковь. В любом случае, его считают очередным эмиссаром Москвы.

Но это все домыслы. Подождем, как будут развиваться события.