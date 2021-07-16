Армянские олигархи пытаются подмять под себя миллионы россиян

"Одни из самых успешных армян мира заявили о начале системной работы с молодежью" - российско-армянские СМИ выходят с такими кричащими заголовками.

Мы понимаем, чему радуются армяне - их позиции в России еще больше укрепятся, но фактически против нас и за наш же счет. А чему радуются проармянские российские СМИ? Тому, что армяне в очередной раз нас использовали, да еще с такими опасными для РФ последствиями.

"Ассоциация Армянских Предпринимателей" заявила о начале активной системной деятельности по поиску и продвижению бизнес-проектов молодых соотечественников из разных стран.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, накануне в эфире РУСАРМИНФО исполнительный директор Ассоциации Гоар Гумашян и предприниматель и общественный деятель из Москвы, резидент Ассоциации Мецо Игитян на примере первого проекта представили цели деятельности Ассоциации, во главе которой стоят одни из самых успешных и богатых армян мира, в основном России.

По мнению армянского резидента в России Мецо Игитяна, "Ассоциация представляет из себя серьезную силу, которая задалась целью не только сформировать новое поколение предпринимателей, но и сформировать имидж армянина предпринимателя, своеобразный кодекс поведения, который приведет к пониманию того, что с предпринимателем армянином выгодно работать".

В этом выступлении важно обратить внимание на ключевые слова: "ассоциация представляет серьезную силу", "с предпринимателем армянином выгодно работать".

Признаться, хорошо задумано! Поставить россиян в полную зависимость от армянских бизнесменов, сделать материально зависимыми, а значит послушными и управляемыми. Такие армянские схемы давно и успешно работают в России, и на юге России в частности. Теперь им захотелось расширить и сформировать необратимые тенденции для усиления армянского влияния.

С 7 по 13 сентября 2021 года в Армении пройдет форум Buissup Global Forum, который возглавляют и координируют российские олигархи армянского происхождения. А именно: президент Группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, председатель совета директоров компании "Авилон" Камо Авагумян, основатель Comedy Club Артур Джанибекян и другие учредители и резиденты "Ассоциации Армянских Предпринимателей".

Это тот самый Карапетян, который захватил больше половины рынка московской недвижимости (страшно даже представить масштаб его влияния), он же третирует москвичей, по его приказу армянские банды избивают жителей российской столицы, когда те протестуют против карапетяновского произвола. Этот Карапетян на пару с главой САР Абрамяном спонсировал переправку оружия в Армению, тем самым нарушая законы РФ.

Ну а Артур Джанибекян, он же глава телеканала ТНТ, активно занят дебилизацией широкой российской аудитории.

То есть, несут России вред, на этом зарабатывают миллиарды в России, а потом эти деньги перекачивают в Армению, в том числе на создание успешного класса армянских предпринимателей.

Миссия Ассоциации, по словам Гоар Гумашян, заключается "в формировании армянского бизнес-сообщества, которое гордится своим прошлым, уверенно смотрит в будущее и крепко стоит на ногах сегодня".

Мы конечно рады за армян, но почему они всегда становятся успешными за чужой счет? Почему никто не призовет к ответственности армянских олигархов России? Почему деньги, заработанные в России, работают на будущее иностранного государства?