https://news.day.az/world/1761624.html Иран раскрыл характеристики ракеты «Сиджил» Раскрыты технические характеристики баллистической ракеты "Сиджил", которую Иран впервые использовал для удара по Израилю. Как передает Day.Az, ракета была впервые представлена в 2008 году. Это двухступенчатая баллистическая ракета на твердом топливе, обладающая дальностью полета до 2000 километров.
Иран раскрыл характеристики ракеты «Сиджил»
Раскрыты технические характеристики баллистической ракеты "Сиджил", которую Иран впервые использовал для удара по Израилю.
Как передает Day.Az, ракета была впервые представлена в 2008 году. Это двухступенчатая баллистическая ракета на твердом топливе, обладающая дальностью полета до 2000 километров.
Длина ракеты составляет 17,5 метра, ширина - 1,7 метра. Общий вес - около 23 тонн, при этом масса боевой части достигает 500 килограммов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре