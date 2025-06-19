Иран раскрыл характеристики ракеты «Сиджил»

Раскрыты технические характеристики баллистической ракеты "Сиджил", которую Иран впервые использовал для удара по Израилю.

Как передает Day.Az, ракета была впервые представлена в 2008 году. Это двухступенчатая баллистическая ракета на твердом топливе, обладающая дальностью полета до 2000 километров.

Длина ракеты составляет 17,5 метра, ширина - 1,7 метра. Общий вес - около 23 тонн, при этом масса боевой части достигает 500 килограммов.