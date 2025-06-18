МАГАТЭ зафиксировало удары по ряду ядерных объектов в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что два объекта по производству центрифуг в Иране - TESA Karaj и Тегеранский исследовательский центр - подверглись ударам, передает Day.Az.

"Оба объекта ранее находились под наблюдением и верификацией МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В Тегеране повреждено здание, где производились и испытывались роторы современных центрифуг. В Карадже разрушены два здания, в которых изготавливались различные компоненты центрифуг", - говорится в сообщении агентства в соцсети X.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на заседании Совета управляющих, подчеркнул важность прозрачности и обмена информацией в текущих условиях: "Крайне важно, чтобы агентство своевременно получало полную техническую информацию об объектах и соответствующих площадках. Без этого мы не сможем точно оценить радиационную обстановку и возможное воздействие на население и окружающую среду, а также не сможем предоставить необходимую помощь", - отметил он.

Гросси также подтвердил, что агентство продолжит свое присутствие в Иране: "МАГАТЭ продолжает оставаться в Иране и возобновит инспекции по гарантиям, как только это позволит уровень безопасности, в соответствии с обязательствами Ирана по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)".