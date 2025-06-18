Глава СНБ Армении уволен на фоне помощи Израилю - слухи оказались правдой
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Пашинян уволил главу СНБ, подтвердив слухи о причастности Армении к помощи Израилю.
Day.Az представляет публикацию:
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил главу Службы нацбезопасности страны Абазяна.
Увольнение было чрезвычайным и срочным - замена Абазяну не была готова заранее, и полномочия главы спецслужбы временно исполняет его первый зам.
Чем же была вызвана такая спешка? Уж точно не событиями вокруг олигарха Самвела Карапетяна - слишком мелкий вопрос для такой серьезной кадровой перестановки.
Фактически решение Пашиняна показывает, что Абазяна наказывают за то, что история о помощи Армении Израилю в организации атаки на Иран все-таки утекла в прессу.
Война рано или поздно закончится, Иран как был, так и останется соседним для Армении государством. И власти Ирана не забудут, кто помогал Израилю: откуда и через кого в Иран поступало оборудование для Моссада, откуда перебрасывались агенты и так далее.
За это Абазян и отвечает: и креслом, и головой.
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