Трамп высказался об уничтожении ядерного объекта в Иране

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не рассматривает уничтожение иранского центра обогащения урана в Фордо как обязательное условие для заключения соглашения с Тегераном.

"Нет, это просто то, о чем говорят. У нас есть возможность сделать это, но это вовсе не значит, что я это сделаю", - отметил он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам главы Белого дома, сделку по иранскому атому сейчас заключить "сложнее, чем было раньше".