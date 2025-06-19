https://news.day.az/world/1761622.html Трамп высказался об уничтожении ядерного объекта в Иране Американский президент Дональд Трамп заявил, что не рассматривает уничтожение иранского центра обогащения урана в Фордо как обязательное условие для заключения соглашения с Тегераном. "Нет, это просто то, о чем говорят.
Трамп высказался об уничтожении ядерного объекта в Иране
Американский президент Дональд Трамп заявил, что не рассматривает уничтожение иранского центра обогащения урана в Фордо как обязательное условие для заключения соглашения с Тегераном.
"Нет, это просто то, о чем говорят. У нас есть возможность сделать это, но это вовсе не значит, что я это сделаю", - отметил он, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По словам главы Белого дома, сделку по иранскому атому сейчас заключить "сложнее, чем было раньше".
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