Иран обратился к нам для проведения переговоров

"Иран обратился к нам для переговоров. Они хотели приехать в Белый дом".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Американский лидер отметил также, что еще не поздно начать переговоры.

Трамп подчеркнул, что Иран полностью лишен средств ПВО.

"Я не могу сказать, нападут ли США на Иран", - подчеркнул Трамп.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.