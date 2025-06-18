Третья волна ударов Израиля по Ирану

Израильские ВВС начали третью за день волну ударов по Ирану.

Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Третья волна ударов началась некоторое время назад и сосредоточена на западной части Ирана. Самолеты ВВС Израиля совершают полеты над пусковыми установками и складами с ракетами класса земля - земля. Целью истребителей являются боевики (иранские военнослужащие - прим. ТАСС), пытающиеся повторно получить доступ к ранее пораженным объектам и извлечь оттуда боеприпасы", - проинформировал он.