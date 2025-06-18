https://news.day.az/society/1761567.html Омбудсмены Азербайджана и Турции обсудили перспективы сотрудничества В рамках Международного симпозиума омбудсменов состоялась встреча между уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой и главным омбудсменом Турецкой Республики Мехметом Акарджой.
Омбудсмены Азербайджана и Турции обсудили перспективы сотрудничества
В рамках Международного симпозиума омбудсменов состоялась встреча между уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой и главным омбудсменом Турецкой Республики Мехметом Акарджой.
Как сообщает Day.Az, в ходе встречи было выражено удовлетворение сотрудничеством между омбудсменами двух стран в области защиты прав и свобод человека.
Состоялся подробный обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.
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