Омбудсмены Азербайджана и Турции обсудили перспективы сотрудничества

В рамках Международного симпозиума омбудсменов состоялась встреча между уполномоченным по правам человека (омбудсменом) Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой и главным омбудсменом Турецкой Республики Мехметом Акарджой.

Как сообщает Day.Az, в ходе встречи было выражено удовлетворение сотрудничеством между омбудсменами двух стран в области защиты прав и свобод человека.

Состоялся подробный обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.