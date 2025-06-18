https://news.day.az/world/1761430.html Как Израиль униточжил иранские ПВО - ВИДЕО В иранской сельской местности две иранские системы ПВО 3rd Khordad и одна Mersad-16 были уничтожены крылатыми ракетами Delilah, запущенными с израильских истребителей F-16I.
Как Израиль униточжил иранские ПВО - ВИДЕО
В иранской сельской местности две иранские системы ПВО 3rd Khordad и одна Mersad-16 были уничтожены крылатыми ракетами Delilah, запущенными с израильских истребителей F-16I.
Как передает Day.Az, на первом видео видно, как три иранских члена экипажа пытаются активировать систему ПВО 3rd Khordad, все трое из которых, вероятно, были уничтожены вместе с комплексом.
Это 8-я, 9-я и 10-я иранские пусковые установки ПВО, которые были уничтожены.
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