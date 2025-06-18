Как Израиль униточжил иранские ПВО

В иранской сельской местности две иранские системы ПВО 3rd Khordad и одна Mersad-16 были уничтожены крылатыми ракетами Delilah, запущенными с израильских истребителей F-16I.

Как передает Day.Az, на первом видео видно, как три иранских члена экипажа пытаются активировать систему ПВО 3rd Khordad, все трое из которых, вероятно, были уничтожены вместе с комплексом.

Это 8-я, 9-я и 10-я иранские пусковые установки ПВО, которые были уничтожены.