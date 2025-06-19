Десятки человек пострадали от бомбардировок Ирана

По меньшей мере 65 человек получили ранения в Израиле после иранских ракетных атак сегодня утром.

Как передает Day.Az, об этом сообщает AFP.

Ранее одна из выпущенных баллистических ракет поразила крупную больницу "Сорока" в городе Беэр-Шева - третье по величине медучреждение страны.

Атака началась с запуска беспилотников, после чего по территории Израиля было выпущено около 20 ракет. Воздушная тревога звучала по всей стране.

В ответ Израиль нанёс удар по Ирану. Как сообщает иранское агентство ISNA, израильская ракета поразила район тяжеловодного реактора в Хондабе. По предварительным данным, угрозы утечки радиации нет.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.