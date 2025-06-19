В ближайшее время начнется строительство Баргушадчайского водохранилища

Баргушадчайское водохранилище обеспечит жителей Бейлаганского, Имишлинского, Саатлинского, Сабирабадского, Джалилабадского и Масаллинского районов высококачественной питьевой водой.

Как передает Day.Az, об этом сказал журналистам представитель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Ильхам Гулиев.

Он отметил, что объем Баргушадчайского водохранилища составляет 67 миллионов кубометров.

"Со строительством Баргушадчайского водохранилища на территории Губадлинского района и отходящего от него магистрального трубопровода протяженностью 62 км будет обеспечено орошение около 12 тыс. га земельных участков в Губадлинском, Зангиланском и Джебраильском районах, а также питание канала, отходящего от гидроузла "Гыз Галасы". Будет осуществляться обеспечение качественной питьевой водой жителей Бейлаганского, Имишлинского, Саатлинского, Сабирабадского, Джалилабадского и Масаллинского районов. Технико-экономическое обоснование и проектная документация подготовлены (представлены на экспертизу) и в ближайшее время (1 месяц) планируется начать строительство", - сказал представитель агентства.

Ранее мы сообщали, что водохранилище Хакаричай обеспечит питьевой водой ряд районов.