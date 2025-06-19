https://news.day.az/officialchronicle/1761766.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию - ФОТО 19 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию - ФОТО
19 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Кахраманмараша в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.
Главу нашего государства встретил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.
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