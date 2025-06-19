Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию

19 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Турцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Кахраманмараша в честь Президента Азербайджана был выстроен почетный караул.

Главу нашего государства встретил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.