Министр обороны Израиля приказал усилить удары по стратегическим целям в Тегеране

Иран атакует больницы и гражданские объекты в Израиле.

Как передает Day.Az, публикацией об этом министр обороны Израиля Исраэль Кац поделился в соцсети "X".

"Премьер-министр и я поручили вооруженным силам интенсифицировать удары, нацелившись на стратегические цели и правительственные здания в Тегеране, чтобы устранить угрозы государству Израиль и подорвать режим аятоллы", - отметил министр.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.